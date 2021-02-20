العراق يعلق عمل شركة طيران "فلاي بغداد" لأجل غير مسمى

قررت سلطة الطيران المدني العراقية، السبت، تعليق عمل شركة "فلاي بغداد" اعتبارا من الثلاثاء المقبل، وحتى إشعار آخر.

وقالت السلطة العراقية في بيان، إنها "تأسف لعدم التزام إحدى النواقل الوطنية.. شركة فلاي بغداد، بالتزاماتها المالية والقانونية، ما حدا بتعليق رحلاتها الجوية اعتبارا من الثلاثاء القادم 23 فبراير وإلى إشعار آخر".

وأضافت أن رحلات الشركة ستستأنف بعد "حل تلك المتطلبات مع سلطة الطيران"، دون مزيد من التوضيح.

وتأسست "فلاي بغداد"، المملوكة من مستثمرين عراقيين ومقرها بغداد، في 2015. ويتكون أسطولها الجوي من طائرتين بوينغ 737-700 سعة 149 مقعدا وطائرة واحدة بومباردييه سي.آر.جيه 200 سعة 50 مقعدا.

المصدر: وكالات