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الكشف عن هوية المواطن المصري بعد قذف الأمواج جثته في فلسطين (صور)

أخبار العالم العربي

الكشف عن هوية المواطن المصري بعد قذف الأمواج جثته في فلسطين (صور)
Reuters
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كشفت وسائل إعلام مصرية عن هوية المواطن المصري، الذي قذفت الأمواج جثته جنوب قطاع غزة في فلسطين.

الكشف عن هوية المواطن المصري بعد قذف الأمواج جثته في فلسطين (صور)
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الأمواج تقذف جثة مصري على شواطئ غزة

وأوضحت صحيفة "المصري اليوم" المصرية، أن الجثة تعود إلى المواطن ماهر جابر خلة عبيد، 48 سنة، مقيم بحي الضواحي في بورسعيد، حيث كان أحد المفقودين في حادث لنش بورسعيد.

وأشارت إلى أن المواطن المصري أحد المفقودين الأربعة في لنش بورسعيد، الذي تعرض للغرق فجر الأربعاء الماضي، بمنطقة الغاطس في المدخل الشمالي لقناة السويس جهة بورسعيد، إذ كان يستقل اللنش السائق واثنان بحارة وموظفان بشركة ملاحة.

الكشف عن هوية المواطن المصري بعد قذف الأمواج جثته في فلسطين (صور)

وتمكن الأهالي من العثور على جثة في منطقة غرق اللنش، فيما حال سوء الأحوال الجوية دون البحث عن الباقين.

المصدر: "المصري اليوم"

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