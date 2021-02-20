الأمواج تقذف جثة مصري على شواطئ غزة

أكدت السلطات الفلسطينية، اليوم السبت، العثور على جثة مواطن مصري قذفتها أمواج البحر، على شاطئ مدينة رفح، بجنوب قطاع غزة.

إقرأ المزيد

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، إياد البزم إنه "تم العثور على جثة قذفتها أمواج البحر على شاطئ مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، فجر اليوم السبت".

وأشار إلى أن "أوراقا ثبوتية عثر عليها بحوزة الجثة، أكدت أن صاحبها مصري الجنسية"، كمت تم نقلها إلى مستشفى "أبو يوسف النجار" بمدينة رفح، لاستكمال الإجراءات اللازمة.



المصدر: "المركز الفلسطيني للإعلام"