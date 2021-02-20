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دمشق تنفي وجود بند سري في عملية تبادل الأسرى الأخيرة مع إسرائيل

دمشق تنفي وجود بند سري في عملية تبادل الأسرى الأخيرة مع إسرائيل

أخبار العالم العربي

دمشق تنفي وجود بند سري في عملية تبادل الأسرى الأخيرة مع إسرائيل
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نفت دمشق ما تداولته وسائل إعلام حول وجود بند سري في عملية التبادل الأخيرة التي أسفرت عن تحرير عدد من الأسرى السوريين مقابل فتاة إسرائيلية

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"هآرتس": إسرائيل وافقت على إمداد سوريا باللقاحات الروسية ضد كورونا ضمن صفقة التبادل الأخيرة

ونقلت وكالة سانا عن مصدر إعلامي نفيه "لما تداولته بعض وسائل الإعلام عن وجود بند سري في عملية التبادل التي أفضت إلى تحرير الأسيرين السوريين محمد حسين وطارق العبيدان من سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب المناضلة نهال المقت"

وقال المصدر إن "ترويج هذه المعلومات الملفقة حول وجود بند في عملية التبادل يتعلق بالحصول على لقاحات كورونا من سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدفه الإساءة إلى عملية تحرير الأسرى السوريين من سجون الاحتلال والإساءة لسوريا وتشويه الجانب الوطني والإنساني للعملية"

وأضاف أن سوريا "كانت واضحة في تعاملها مع عملية التبادل التي أسفرت عن تحرير ثلاثة من أسراها"

ونقلت سانا عن المصدر أن "وسائل الإعلام التي تتناقل هذه المعلومات هدفها تلميع صورة الاحتلال الإسرائيلي ومنحه صفات إنسانية يفتقدها بدليل احتلاله الأرض العربية وتشريد شعبها ومواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والسوري واللبناني"

المصدر: سانا

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