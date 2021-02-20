العراق.. مقتل أربعة عناصر من الحشد وقيادي في "داعش" بحادثين منفصلين

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، مقتل أربعة من عناصرها، وقتل "والي" منطقة الطارمية في تنظيم "داعش" بعمليتين منفصلتين في شمال وجنوب العاصمة بغداد.

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وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن "قواتها قتلت ما يسمى بوالي الطارمية والمفتي الشرعي (لداعش)، في كمين محكم بشمال بغداد".

وأضافت أن "القوة اشتبكت مع مجموعة من عناصر داعش، وتمكنت من قتل ثلاثة منهم، كما استشهد ثلاثة من مقاتلي الحشد الشعبي، وأصيب اثنان آخران".

على صعيد متصل أكدت الهيئة، أن أحد مقاتليها استشهد وأصيب اثنان آخران بانفجار عبوة ناسفة في ناحية جرف النصر بشمال محافظة بابل.

وانفجرت العبوة في وقت متأخر من ليلة أمس، أثناء مرور دورية للحشد في منطقة "اصنيديج".

المصدر: RT