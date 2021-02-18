العراق.. مقتل وجرح 8 عناصر من الحشد الشعبي بهجوم لـ"داعش" في ديالى

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الخميس، مقتل ثلاثة من عناصرها وجرح خمسة آخرين بهجوم لتنظيم "داعش" في محافظة ديالى الواقعة بشرق البلاد.

وذكر بيان للهيئة أن "قوات اللواء 28 أنهت الليلة الماضية التعرض الإرهابي الذي شنه فلول داعش الإجرامي في شمال قضاء خانقين بمحافظة ديالى، وتمكنت من دحر العناصر الإرهابية المهاجمة وإجبارها على الفرار خائبة مندحرة".

وأضاف، أن "التعرض الإرهابي أسفر عن استشهاد ثلاثة مقاتلين ارتقوا خلال التصدي للتعرض، وإصابة خمسة آخرين".

وشن عناصر "داعش" هجوما الليلة الماضية على نقطة أمنية تابعة للواء 28 بالحشد الشعبي تبعد 28 كم شمال خانقين، بواسطة أسلحة متوسطة.

المصدر: RT