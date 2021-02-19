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العثور على مقبرة جماعية ومخبأ لـ"داعش" جنوب غرب ليبيا ( صور)

أخبار العالم العربي

العثور على مقبرة جماعية ومخبأ لـ
Reuters
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أعلن الناطق باسم "الجيش الوطني الليبي" أحمد المسماري، العثور على مقبرة جماعية ومخبأ لتنظيم "داعش" في جنوب غرب ليبيا.

وقال المسماري: "تم تسيير دوريات من مدينة أوباري مرورا بمشروع مكنوسة الواقع ببلدية وادي عتبة، وتم تمشيط الوديان بالكامل إلى قرب منطقة غدوة وعثرنا على مقبرة جماعية ووكر لتنظيم داعش".

العثور على مقبرة جماعية ومخبأ لـ
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وأوضح المسماري أن الدوريات شاركت فيها "الغرفة الأمنية أوباري التابعة لمجموعة عمليات الجنوب والسرية السادسة بالكتيبة 116ومكتب مباحث الجنائية أوباري، ومكتب المختبرات الجنائية فرع الجنوب، حيث قام بأخذ عينات من رفات للتحليل DNA".

العثور على مقبرة جماعية ومخبأ لـ
RT
العثور على مقبرة جماعية ومخبأ لـ
RT
العثور على مقبرة جماعية ومخبأ لـ
RT
العثور على مقبرة جماعية ومخبأ لـ
RT
العثور على مقبرة جماعية ومخبأ لـ
RT
العثور على مقبرة جماعية ومخبأ لـ
RT
العثور على مقبرة جماعية ومخبأ لـ
RT
العثور على مقبرة جماعية ومخبأ لـ
RT

ناصرحاتم

المصدر: RT

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