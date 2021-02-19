مصر.. العثور على حوت ضخم نافق على شاطئ البحر المتوسط

عثر المسؤولون بمحافظة كفر الشيخ في مصر، على حوت عملاق من النوع الأحدب نافق على أحد شواطئ البحر الأبيض المتوسط بمصر.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية يصل وزن ذلك الحوت لـ12 طنا، ويبلغ طوله حوالي 12 مترا، حسب المعلومات الأولية الواردة بعد معاينته.

وعلى الفور شكلت محافظة كفر الشيخ، فريقًا متخصصًا للتعامل مع جثمان الحوت وبحث ملابسات ماحدث وكيفية نفوقه.

وتبين أنها أنثى حوت أحدب صغيرة السن وبها عدة إصابات متفرقة بالجسم، ولا يوجد دليل على سبب الوفاة، ويرجح أنها اصطدمت بسفينة، أو انتحرت بسبب عدم وجودها في بيئتها الطبيعية، حيث من المرجح أنها ضلت طريقها بالمحيط الاطلنطي وعبرت إلى البحر المتوسط عبر مضيق جبل طارق.

المصدر: صدى البلد + أخبار اليوم