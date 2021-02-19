 
مباشر
عاجل
سفارة الإمارات في لندن: الشيخة لطيفة تتلقى الرعاية في المنزل وتواصل التحسن

وزير مصري سابق يتهم تركيا بمحاولة السيطرة على التعليم في مصر

أخبار العالم العربي

وزير مصري سابق يتهم تركيا بمحاولة السيطرة على التعليم في مصر
facebook
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pt4r

قال وزير الثقافة المصري الأسبق، محمد صابر عرب، إن تركيا كانت تخطط للسيطرة على التعليم في مصر عبر إنشاء بعض المدارس التركية.

إقرأ المزيد
بلاغ للنائب العام المصري وأمن الدولة ضد مدارس تركيا في مصر
بلاغ للنائب العام المصري وأمن الدولة ضد مدارس تركيا في مصر

وأضاف: "الحكومة التركية قالت إن لها مشروعا بعمل مدرسة تركية لتعليم اللغة العربية والإنجليزية في كل محافظة في الدولة المصرية، وبدأوا بإنشاء أول مدرسة في التجمع الخامس"، مؤكدا أن الأتراك كانوا يعملون تحت غطاء الإخوان المسلمين.

وأوضح أن التعليم الجيد يدفع الطلاب للاندماج في مجتمعاتهم بشكل سليم، منوها بأن الإخوان حاولوا غرس فكرهم داخل عقول الطلاب.

المصدر: الأهرام

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا