وزير مصري سابق يتهم تركيا بمحاولة السيطرة على التعليم في مصر

قال وزير الثقافة المصري الأسبق، محمد صابر عرب، إن تركيا كانت تخطط للسيطرة على التعليم في مصر عبر إنشاء بعض المدارس التركية.

إقرأ المزيد

وأضاف: "الحكومة التركية قالت إن لها مشروعا بعمل مدرسة تركية لتعليم اللغة العربية والإنجليزية في كل محافظة في الدولة المصرية، وبدأوا بإنشاء أول مدرسة في التجمع الخامس"، مؤكدا أن الأتراك كانوا يعملون تحت غطاء الإخوان المسلمين.

وأوضح أن التعليم الجيد يدفع الطلاب للاندماج في مجتمعاتهم بشكل سليم، منوها بأن الإخوان حاولوا غرس فكرهم داخل عقول الطلاب.

المصدر: الأهرام