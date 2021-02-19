الصين تدعم مكافحة وباء كورونا في المغرب والجزائر بلقاحها "سينوفاك"

تسلمت كل من المغرب والجزائر شحنات جديدة من لقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا، حيث أعلنت الرباط الثلاثاء تسلمها 500 ألف جرعة، فيما تبرعت بكين بـ 200 ألف جرعة للجزائر.

وبوصول الشحنة الأخيرة إلى المغرب، يكون هذا البلد قد تسلم حتى الآن 7 ملايين جرعة من لقاحات كورونا، من بينها 6 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني/الهندي، ومليون جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني، حسب عبد الكريم مزيان بلفقيه، رئيس قسم الأمراض السارية بوزارة الصحة المغربية.

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في المقابل، أعلنت الجزائر على لسان رئيسها عبد المجيد تبون، أمس الخميس، أنها ستنتج لقاح "سبوتنيك V" الروسي على أراضيها في غضون 6 أشهر، فيما ستصل الـ 200 ألف جرعة من "سينوفاك" التي تبرعت بها بكين إلى الجزائر خلال الأيام المقبلة، كما تقول وكالة شينخوا الصينية نقلا عن لي ليان خه، سفير الصين في الجزائر.

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المصدر: وكالة "شينخوا" /صحيفة "الشعب" الصينية