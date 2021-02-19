 
مباشر

الصين تدعم مكافحة وباء كورونا في المغرب والجزائر بلقاحها "سينوفاك"

أخبار العالم العربي

الصين تدعم مكافحة وباء كورونا في المغرب والجزائر بلقاحها
Reuters
اللقاح الصيني.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pt38

تسلمت كل من المغرب والجزائر شحنات جديدة من لقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا، حيث أعلنت الرباط الثلاثاء تسلمها 500 ألف جرعة، فيما تبرعت بكين بـ 200 ألف جرعة للجزائر.

وبوصول الشحنة الأخيرة إلى المغرب، يكون هذا البلد قد تسلم حتى الآن 7 ملايين جرعة من لقاحات كورونا، من بينها 6 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني/الهندي، ومليون جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني، حسب عبد الكريم مزيان بلفقيه، رئيس قسم الأمراض السارية بوزارة الصحة المغربية.

إقرأ المزيد
المغرب يتسلم 4 ملايين جرعة من لقاح
المغرب يتسلم 4 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا"

في المقابل، أعلنت الجزائر على لسان رئيسها عبد المجيد تبون، أمس الخميس، أنها ستنتج لقاح "سبوتنيك V" الروسي على أراضيها في غضون 6 أشهر، فيما ستصل الـ 200 ألف جرعة من "سينوفاك" التي تبرعت بها بكين إلى الجزائر خلال الأيام المقبلة، كما تقول وكالة شينخوا الصينية نقلا عن لي ليان خه، سفير الصين في الجزائر.

إقرأ المزيد
الرئيس الجزائري: سننتج لقاح
الرئيس الجزائري: سننتج لقاح "سبوتنيك V" محليا في غضون 6 أشهر وسنعين به الأصدقاء والأشقاء في إفريقيا

المصدر: وكالة "شينخوا" /صحيفة "الشعب" الصينية

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا