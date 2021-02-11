المغرب يتسلم 4 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا"

قالت وزارة الصحة المغربية إنها ستتسلم دفعة ثانية من 4 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا" ضد كورونا الخميس، بعدما بدأ تنفيذ أول حملة للتطعيم في إفريقيا قبل أسبوعين.

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وقال سعيد عفيف عضو اللجنة العلمية بوزارة الصحة "هذه الدفعة الجديدة ستتيح استمرار حملة التطعيم الوطنية في المغرب باطراد".

ومن المتوقع وصول الشحنة القادمة من الهند إلى مطار الدار البيضاء بعد ظهر يوم الخميس.

وكان المغرب تسلم مليوني جرعة الشهر الماضي من لقاح "أسترازينيكا" و500 ألف جرعة من لقاح شركة "سينوفارم" الصينية.

وبلغ عدد من تم تطعيمهم في المغرب، حتى يوم الأربعاء، 746116 شخصا وبلغت الإصابات 476689 والوفيات 8436.

وقد طلب المغرب من اللقاحات ما يكفي 33 مليون شخص ويهدف لتطعيم 80% من سكانه.

المصدر: رويترز