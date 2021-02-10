المغرب.. أكثر من 746 ألف مستفيد من التلقيح ضد فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 564 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و719 حالة شفاء، و12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأشارت الوزارة في نشرة يومية لنتائج الرصد الوبائي لمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا، إلى أن 746116 من مواطني المملكة استفادوا حتى الآن من التلقيح ضد هذا المرض.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 476689 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، مع ارتفاع مجموع حالات الشفاء التام إلى 456751 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8436 حالة.

كما ذكرت الوزارة أن عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بلغ 54 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 541 حالة.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء