المغرب يسجل 14 وفاة و234 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 14 وفاة و234 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 8408، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 475589.

وأشارت إلى أن عدد الذين تلقوا التطعيم ضد الفيروس بلغ حتى اليوم 550149 شخصا.

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وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 13 وفاة و389 إصابة بالفيروس.

المصدر: "رويترز"