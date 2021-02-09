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المغرب يسجل 14 وفاة و234 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

المغرب يسجل 14 وفاة و234 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters SHEREEN TALAAT
التطعيم ضد فيروس كورونا في المغرب
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أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 14 وفاة و234 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 8408، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 475589.

وأشارت إلى أن عدد الذين تلقوا التطعيم ضد الفيروس بلغ حتى اليوم 550149 شخصا.

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وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 13 وفاة و389 إصابة بالفيروس.

المصدر: "رويترز"

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