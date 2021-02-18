 
مباشر

الرئيس الجزائري: سننتج لقاح "سبوتنيك V" محليا في غضون 6 أشهر وسنعين به الأصدقاء والأشقاء في إفريقيا

أخبار العالم العربي

الرئيس الجزائري: سننتج لقاح
Reuters RB/PAC
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pt0c

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده ستصنع لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد في غضون 6 أشهر، مشيرا إلى أن الجزائر ستعين به "الأصدقاء والأشقاء" في إفريقيا.

جاء ذلك في أول "خطاب للأمة" يلقيه تبون بعد عودته من العلاج في ألمانيا.

وكان وزير الصناعات الصيدلانية لطفي بن باحمد، قد كشف عن تحقيق تقدم في ملف إنتاج لقاح "سبوتنيك V" وأن إنتاجه سيكون خلال شهرين في حال توفرت المادة الأولية، مؤكدا أن الملف التقني للقاح قد سجل لدى الوكالة الوطنية للأدوية.

وذكر أن "روسيا أبدت استعدادها لمرافقة الجزائر في مجال تصنيع لقاح سبوتنيك V في الجزائر وبكميات معتبرة"، مضيفا: "الجزائر لديها كل الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية لإنتاج اللقاح من خلال عدة شركات".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا