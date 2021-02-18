استئناف الرحلات الجوية بين مصر وليبيا بعد انقطاع أكثر من عام

أعلن رئيس سلطة الطيران المدني المصرية، أشرف نوير، أن سلطة الطيران المدني صدقت على استئناف الخطوط الجوية الليبية رحلاتها لمصر، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من عام.

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وأوضح رئيس سلطة الطيران المدني، أن عودة رحلات الخطوط الجوية الليبية إلى مصر سوف تبدأ من اليوم الخميس، انطلاقا من مطار بنينا في بنغازي، إلى مطار برج العرب في الإسكندرية، حيث تصل أول رحلة عصر اليوم، على أن يتبعها في الأسبوع القادم انطلاق الرحلات من مطار معيتيقة بطرابلس إلى مطار برج العرب.

ويعد استئناف الرحلات اليوم الخميس، بين مصر وليبيا هو الأول بعد انقطاع دام أكثر من عام.

المصدر: صدى البلد