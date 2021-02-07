 
مباشر

تصريحات جديدة للسيسي بخصوص تطورات الوضع الليبي (فيديو)

أخبار العالم العربي

تصريحات جديدة للسيسي بخصوص تطورات الوضع الليبي (فيديو)
Reuters
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pq19

تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطورات الوضع الليبي الأخيرة، مشيرا إلى أن الأمور تتحسن هناك.

إقرأ المزيد
السيسي: الثورة التي حصلت في 25 يناير 2011 لم تنته حتى الآن
السيسي: الثورة التي حصلت في 25 يناير 2011 لم تنته حتى الآن

وأكد السيسي أمس السبت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر "MBC مصر"، على دعم مصر للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، التي اعتبر تشكيلها "خطوة في الاتجاه السليم".

وأضاف أن التحرك المصري في الملف الليبي يهدف إلى "تحقيق الاستقرار في هذا البلد الشقيق"، مذكرا بتصريحاته في يونيو الماضي بخصوص الجفرة وسرت.

وانتخب ملتقى الحوار السياسي الليبي، يوم الجمعة، محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي الذي يتكون من موسى الكوني وعبد الله اللافي كأعضاء، كما انتخب الملتقى عبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة التي ستدير شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية المقبلة إلى حين إجراء انتخابات عامة.

المصدر: MBC

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا