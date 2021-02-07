تصريحات جديدة للسيسي بخصوص تطورات الوضع الليبي (فيديو)

تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطورات الوضع الليبي الأخيرة، مشيرا إلى أن الأمور تتحسن هناك.

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وأكد السيسي أمس السبت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر "MBC مصر"، على دعم مصر للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، التي اعتبر تشكيلها "خطوة في الاتجاه السليم".

وأضاف أن التحرك المصري في الملف الليبي يهدف إلى "تحقيق الاستقرار في هذا البلد الشقيق"، مذكرا بتصريحاته في يونيو الماضي بخصوص الجفرة وسرت.

وانتخب ملتقى الحوار السياسي الليبي، يوم الجمعة، محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي الذي يتكون من موسى الكوني وعبد الله اللافي كأعضاء، كما انتخب الملتقى عبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة التي ستدير شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية المقبلة إلى حين إجراء انتخابات عامة.

المصدر: MBC