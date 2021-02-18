مصر.. دار الإفتاء تعطي الضوء الأخضر للحكومة لتحديد النسل باستخدام كافة الوسائل

قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا مانع من اتخاذ الدولة ما تراه من وسائل وتدابير لتنظيم عملية النسل وترغيب الناس فيه.

إقرأ المزيد

وأوضحت الدار عبر صفحتها على فيسبوك: "يجب أن يستقر في الأذهان أن مرجع الأحكام الشرعية ومصدرها من حيث الحل والحرمة والجواز والمنع هو كتاب الله، وباستقراء آيات القرآن يتضح أنه لم يرد فيه نص يحرم منع الحمل أو الإقلال من النسل".

وتابعت دار الإفتاء: "ومن هذا يظهر أن الإمام الغزالي يفرق بين منع حدوث الحمل بمنع التلقيح الذي هو النواة الأولى في تكوين الجنين وبين الإجهاض فأباح الأول، وجعل من أسبابه الخوف من الضيق بسبب كثرة الأولاد ومن متاعب كسب العيش لهم، بل إن الإمام الغزالي أباح العزل محافظة على جمال الزوجة".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد حذر المصريين من خطورة النمو السكاني، مشيرا إلى أن الأمر مهم جدا لكل الأسر المصرية في الريف والحضر، قائلا: "أكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا".

المصدر: اليوم السابع