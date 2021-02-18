 
مباشر

مصر.. دار الإفتاء تعطي الضوء الأخضر للحكومة لتحديد النسل باستخدام كافة الوسائل

أخبار العالم العربي

مصر.. دار الإفتاء تعطي الضوء الأخضر للحكومة لتحديد النسل باستخدام كافة الوسائل
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/psw0

قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا مانع من اتخاذ الدولة ما تراه من وسائل وتدابير لتنظيم عملية النسل وترغيب الناس فيه.

إقرأ المزيد
السيسي للمصريين:
السيسي للمصريين: "أكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا"

وأوضحت الدار عبر صفحتها على فيسبوك: "يجب أن يستقر في الأذهان أن مرجع الأحكام الشرعية ومصدرها من حيث الحل والحرمة والجواز والمنع هو كتاب الله، وباستقراء آيات القرآن يتضح أنه لم يرد فيه نص يحرم منع الحمل أو الإقلال من النسل".

وتابعت دار الإفتاء: "ومن هذا يظهر أن الإمام الغزالي يفرق بين منع حدوث الحمل بمنع التلقيح الذي هو النواة الأولى في تكوين الجنين وبين الإجهاض فأباح الأول، وجعل من أسبابه الخوف من الضيق بسبب كثرة الأولاد ومن متاعب كسب العيش لهم، بل إن الإمام الغزالي أباح العزل محافظة على جمال الزوجة".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد حذر المصريين من خطورة النمو السكاني، مشيرا إلى أن الأمر مهم جدا لكل الأسر المصرية في الريف والحضر، قائلا: "أكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا".

المصدر: اليوم السابع

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا