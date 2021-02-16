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السيسي للمصريين: "أكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا"

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السيسي للمصريين:
Reuters
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حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المصريين من خطورة النمو السكاني، مشيرا إلى أن الأمر مهم جدا لكل الأسر المصرية في الريف والحضر، قائلا: "أكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا".

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وأضاف خلال كلمته في افتتاح عدد من مشروعات القطاع الصحي في محافظة الإسماعيلية: "لا نسعى لحل هذه المشكلة من خلال إصدار قوانين حادة..  مش كل الأمور ممكن تتعمل بشدة.. واحنا شغالين على برنامج لمواجهة الزيادة السكانية.. ونوفر الخدمات المطلوبة لهذا الأمر".

وأضاف الرئيس المصري، أن الدولة بذلت جهدا كبيرا في قطاع الصحة تجاه شعبها، متابعا: "لما فحصنا 70 مليون مواطن في مبادرة 100 مليون صحة، شكلنا ثقافة لينا كمجتمع لخطورة فيروس سي، بجانب علاج المرضى".

وتابع السيسي: "وقلنا نكمل لأولادنا لمدة 5 سنوات في الإعدادى والثانوى مش علشان إن الدولة تبقى خالية من فيروس سي، ولكن علشان ننهي تواجد هذا المرض تماما في بلدنا".

المصدر: اليوم السابع

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