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السيسي: العالم ينظر إلى مصر باندهاش لتعاملها مع كورونا

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السيسي: العالم ينظر إلى مصر باندهاش لتعاملها مع كورونا
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أشاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بطريقة تعامل الدولة المصرية، مع أزمة فيروس كورونا.

وقال السيسي، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببورسعيد، اليوم السبت: "مصر من الدول التي ينظر إليها العالم باندهاش لتعاملها مع أزمة فيروس كورونا".

وأضاف: "لا تندهشوا كلها جنود الله سبحانه وتعالى، وربنا لا يسلط علينا جنوده".

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء.

المصدر: RT

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