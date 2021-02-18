بالفيديو والصور.. مشاهد غير اعتيادية لتساقط الثلوج على السعودية
شهدت الأجزاء الشمالية للسعودية، تساقطا كثيفا للثلوج، متأثرة بالمنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة حاليا، مصحوبا بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ.
وأظهر فيديو نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الثلوج تسقط بغزارة فجر اليوم الخميس في شمال المملكة، حيث غطت الثلوج ظهورالجمال في شرق غرب تبوك.
هطُول كثيف للثلـوُج ❄️..— بندر الحواس (@B_KH_H) February 17, 2021
جبال الظهَـر شمال غرب #تبوك#الخميس ١٤٤٢/٧/٦ هـ
مَا أجمَــل هذه المناظر 😍⛄️🇸🇦.. pic.twitter.com/4iYPjjP1Vd
كما أظهر مقطع مصور آخر تساقطا كثيفا للثلوج على مركز علقان شمال غرب تبوك.
اسعَد الله صباحكم بگل خير 🌹..— بندر الحواس (@B_KH_H) February 17, 2021
بداية هطول كثيفة للثلوج❄️⛄️
مركز علقان شمال غرب #تبوك
الخميس ١٤٤٢/٧/٦ هـ pic.twitter.com/d8H6uvaY93
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقاطع فيديو لبدء تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك، إذ وثق عدد من المواطنين مقاطع من مناطق الظهر وعلقان وجبل اللوز.
#ثلوج_تبوك— Angel💎 (@Ruba_mam1) February 18, 2021
ماشاءلله اجواء جميله ❣️#علقانpic.twitter.com/2FhswnsG8q
وشهدت الأجزاء الشمالية من منطقة " نيوم " منذ مساء أمس حتى فجر اليوم موجة قطبية أدت لتساقط الثلوج حيث اكتسى عدد من المراكز التابعة للمنطقة بالرداء الأبيض.
مشاهد من الثلوج في جبال الظهر بمركز #علقان 😍— مجتمعنا (@KSASociety) February 18, 2021
-#ثلوج_تبوكpic.twitter.com/eWJJJJ3OyA
وتشكل المناطق التي زادها الثلج جمالا على جمالها الطبيعي وجهة سياحية لأهالي تبوك وزائريها ممن قدموا من مختلف المناطق لرصد الثلوج.
"ثلوج #نيوم".. بدأت مساءً ثم بسطت ثوبها الأبيض فجراً.https://t.co/ANqTnRQizKpic.twitter.com/iUTc5bAxJ2— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) February 18, 2021
من جهة أخرى كثفت العديد من الجهات الحكومية في منطقة تبوك على امتداد الطرق المؤدية لمواقع تساقط الثلوج من تمركزها مجهزة بآلياتها المختلفة لمواجهة أي خطر قد يحدث نتيجة الكثافة الحركية من قبل الأهالي والزوار الذين توافدوا منذ ساعات الفجر الأولى إلى تلك المواقع.
وكان خبراء الطقس والأرصاد قد توقعوا تساقط ثلوج على مرتفعات تبوك والشمالية، من أمس الأربعاء حتى اليوم الخميس، بالإضافة لمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة لتميل الأجواء إلى البرودة، وتزداد البرودة شمالا لتصبح باردة جدا.
المصدر:RT+ واس+سبق