بالفيديو والصور.. الأمطار والسيول تصنع مشاهد مدهشة في السعودية

شهدت العديد من محافظات السعودية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة نتج عنها تكون السيول في بعض المناطق، وأبرزها محافظة ضباء.

وشهدت محافظة ضباء، مساء وفجر اليوم، أمطارا ما بين متوسطة إلى غزيرة، حيث أظهر مقطع فيديو وصور جوية مشاهد مدهشة لمعانقة السيول، التي جاءت بسبب غزارة الأمطار، لمياه بحر كورنيش ضباء.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع لحالة الطقس، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة تبوك ابتداء من أجزائها الساحلية وتمتد إلى مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، والأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة.

المصدر: "سبق"