المغرب.. 13 وفاة و508 إصابات جديدة بكورونا
Reuters SHEREEN TALAAT
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أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 13 وفاة و508 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 8517، فيما عدد الإصابات 479579.
وأشارت إلى أن نسبة المتعافين ارتفعت إلى 96.2 في المئة، حيث تعافى 838 شخصا ليصل مجموع حالات التعافي إلى 461466.
وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 13 وفاة و467 إصابة بالفيروس.
المصدر: "رويترز" + RT