البحرين.. عضو في الفريق الطبي للتصدي لكورونا يدعو الجميع للبقاء في المنازل

دعت استشارية الأمراض المعدية والباطنية بمجمع السلمانية، في البحرين عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا جميلة السلمان، الجميع إلى البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة.

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وقالت السلمان اليوم الأربعاء، خلال استعراضها الوضع الصحي للحالات القائمة بفيروس كورونا في المملكة: ندعو الجميع إلى البقاء في المنـزل وعدم الخروج إلا للضرورة، واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة عند مخالطة كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة حتى داخل البيت الواحد لتجنب احتمالية نقل الفيروس لهم.

وأضافت، ندعو الجميع لأخذ الحيطة والحذر ونؤكد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من السلالة المتحورة من فيروس كورونا وكبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس المتحور كون الأعراض لا تظهر مباشرة.

وجددت السلمان، التذكير بأن "الفيروس المتحور يعد أسرع انتشارا من السلالة التي بدأ انتشارها نهاية".

السلمان: ندعو الجميع إلى البقاء في المنـزل وعدم الخروج إلا للضرورة، واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة عند مخالطة كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة حتى داخل البيت الواحد لتجنب احتمالية نقل الفيروس لهم #نلتزم_للبحرين#كلنا_فريق_البحرين — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) February 17, 2021

وأضافت استشارية الأمراض المعدية والباطنية، أن النجاح في هذه المرحلة من التعامل مع الفيروس يتطلب مواصلة الالتزام الجاد بالإجراءات الاحترازية والوقائية حماية لأنفسنا ومجتمعنا، مشيرة إلى أن الإجراءات الاحترازية هي نفسها ولا تختلف.

وقالت إن طرق وإجراءات الوقاية من الفيروس المتحور هي نفسها التي نحث على الالتزام بها منذ بداية جهود التصدي لكورونا وهي استمرار غسل اليدين بالماء والصابون وتعقيمها جيدا، ولبس الكمامات، والتقيد بمعايير التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى الاقبال على أخذ التطعيم

المصدر: RT+موقع وزارة الصحة البحرينية على "تويتر"