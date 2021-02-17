موسكو وطهران وأنقرة تحث المؤسسات الأممية على إعطاء الأولوية للتلقيح في سوريا

أعربت روسيا وإيران وتركيا عن قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني في سوريا وتأثير جائحة فيروس كورونا عليها، داعية مؤسسات الأمم المتحدة لإيلاء أكبر اهتمام لتوفير اللقاحات لسكان البلاد.

وفي بيان صدر اليوم الأربعاء عن الجولة الـ15 من المفاوضات بـ"صيغة أستانا" حول تسوية الأزمة السورية، والتي عقدت في مدينة سوتشي الروسية، ذكرت الدول الثلاث أن جائحة كورونا تعقد بشكل كبير أداء نظام الصحة السوري والوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني في البلاد.

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وأكدت الدول الثلاث رفضها، ولا سيما في ظل تفشي الجائحة، كافة العقوبات أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي، بما فيها القانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة.

وحث البيان مؤسسات الأمم المتحدة، وخاصة منظمة الصحة العالمية على إعطاء الأولوية لتطعيم السكان في سوريا، بما في ذلك من خلال مبادرة COVAX.

المصدر: وكالات