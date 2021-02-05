بعد تعهدها بتقديم 150 ألف جرعة لقاح مضاد لكورونا لسوريا.. الصين تمنح مصر 300 ألف جرعة

أعلن سفير الصين لدى القاهرة، لياو ليتشيانغ، أن بلاده قررت منح مصر 300 ألف جرعة "تكفي لـ150 ألف شخص" من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا.

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وأضاف السفير ليتشيانغ في تغريده على "توتير" اليوم الجمعة، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار تعميق الصداقة التقليدية بين مصر والصين وتعزيز التعاون الثنائي في مواجهة الجائحة، فضلا عن أنها تعتبر ممارسة حية لترجمة مفهوم مجتمع المصير المشترك الصحي للبشرية على أرض الواقع".

وفي السياق ذاته قررت الحكومة الصينية، أمس الخميس، تقديم 150 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، كمساعدة للحكومة السورية.

وقال السفير الصيني في سوريا، فنغ بياو، إن جهود بلاده وسوريا "تتضافر في مكافحة جائحة الوباء منذ مطلع العام الماضي، الأمر الذي عزز عرى الصداقة بين الشعبين".

المصدر: "اليوم السابع"+"الوطن" السورية