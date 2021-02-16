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واشنطن: نضاعف جهودنا الدبلوماسية لمحاولة إنهاء الحرب المروعة في اليمن

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واشنطن: نضاعف جهودنا الدبلوماسية لمحاولة إنهاء الحرب المروعة في اليمن
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الإدارة الجديدة في البيت الأبيض، تعمل بجهد لمحاولة إنهاء الحرب المروعة في اليمن، التي ساهمت في خلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقال بلينكن في حديث لـ"NPR": "في أسابيع قليلة فقط، أعدنا التواصل مع الحلفاء والشركاء حول العالم، وانضممنا مرة أخرى إلى اتفاق باريس للمناخ، وعاودنا العمل مع منظمة الصحة العالمية".

وأضاف: "لقد أنهينا ما يسمى بحظر سفر المسلمين وأعدنا العمل ببرنامج اللاجئين، وانضممنا إلى مجلس حقوق الإنسان بصفة مراقب".

وتابع: "نحن الآن نضاعف جهودنا الدبلوماسية لمحاولة إنهاء الحرب المروعة في اليمن والتي ساعدت في إحداث أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

المصدر: "NPR"

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