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السعودية تتعهد بالرد على اعتداءات الحوثيين

أخبار العالم العربي

السعودية تتعهد بالرد على اعتداءات الحوثيين
Reuters
الجيش السعودي في التحالف العربي - أرشيف
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أكدت السعودية أنها سترد بحزم على الاعتداءات المتكررة من جانب جماعة "أنصار الله" الحوثيين وأعمالهم المقوضة للأمن والسلام في اليمن.

وتعهدت خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، بأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة كافة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقا لالتزاماتها بالقوانين الدولية.

وشدد المجلس، على "مضامين الرسالة التي وجهها وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، والدعوة للتنديد بالهجوم الإرهابي الجبان من قبل الحوثيين الذي استهدف مطار أبها الدولي".

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى العمل على "وقف تهديدات الحوثيين للسلم والأمن الدوليين، ومحاسبتهم".

يذكر أن جماعة "أنصار الله" الحوثية، استهدفت مطار أبها الدولي في السعودية وقاعدة الملك عبد الله العسكرية بعدد من الطائرات المسيرة المفخخة، فيما أعلنت قيادة التحالف العربي التصدي لهذه الطائرات وتدميرها.

المصدر: "واس"

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