التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها

نقلت "رويترز" عن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، إعلانه اليوم الثلاثاء، اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه مطار أبها.

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وقال التحالف إن بعض الشظايا تناثرت نتيجة عملية الاعتراض في محيط المطار، مؤكدا أنه "لا إصابات أو خسائر".

وأكد التحالف في بيان، أن التصعيد الحوثي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية، هو "من تخطيط جنرالات الحرس الثوري الإيراني في صنعاء".

وصعدت جماعة "أنصار الله" استهدافاتها الأسبوع المنصرم، لأهداف سعودية، وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إن "هذه العمليات تأتي في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان العسكري وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني".

بدوره، ندد التحالف في وقت سابق باستمرار محاولات الحوثيين لاستهداف المنشآت المدنية.

المصدر: رويترز + الإخبارية السعودية