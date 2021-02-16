رئيس مجلس القضاء الشرعي في غزة: إعادة النظر في منع سفر النساء دون موافقة ولي الأمر

وافق رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة يوم الثلاثاء على إعادة النظر في تعميم قضائي صدر في الآونة الأخيرة يمنع النساء من السفر دون موافقة ولي أمرهن.

وأثارت القيود التي فرضها المجلس يوم الأحد في القطاع الذي تديره حركة حماس انتقادات من جماعات حقوقية قالت إنه ينتهك القوانين الفلسطينية المناهضة للتمييز على أساس الجنس.

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ونظمت احتجاجات أيضا أمام مكتب رئيس المجلس المعين من قبل حماس حسن جوجو، الذي وقع هذا التعميم القضائي.

وقال جوجو للصحفيين اليوم: "لقد توافقنا على إعادة صياغة هذا التعميم"، ولم يقل ما إذا كان سيتم إلغاء النص الذي يمنع المرأة من السفر دون موافقة ولي الأمر.

ونفى زعماء حماس مرارا أي نية لفرض الشريعة الإسلامية على سكان القطاع البالغ عددهم نحو مليوني نسمة.

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وهي هيئة حقوقية فلسطينية لها مكاتب في غزة والضفة الغربية، إن التعميم القضائي الصادر يوم الأحد يحتوي مضامين "تنتهك كرامة وحقوق المرأة وتضعها في درجة دونية".

وأشارت إلى أن القانون الفلسطيني يحظر التمييز "بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة".

المصدر: رويترز