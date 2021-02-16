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الكاظمي: قصف مطار أربيل يهدف إلى خلق الفوضى وخلط الأوراق

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الكاظمي: قصف مطار أربيل يهدف إلى خلق الفوضى وخلط الأوراق
Reuters
رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي
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أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن قصف مطار أربيل الليلة الماضية، يهدف إلى خلق الفوضى وخلط الأوراق.

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وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء إن "هذا العمل الإرهابي يأتي مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتهدئة الأوضاع في المنطقة وإبعاد البلد عن الصراعات وألا يكون العراق حديقة خلفية لها".

وأضاف: "وجهنا بفتح تحقيق مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لإلقاء القبض على المجرمين".

وكان مراسل RT في العراق قد أفاد بسقوط قذائف هاون في محيط مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق الليلة الماضية.

المصدر: RT

 

 

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