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 إعادة تشغيل مطار أربيل الدولي بعد استهدافه بالصواريخ

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 إعادة تشغيل مطار أربيل الدولي بعد استهدافه بالصواريخ
AZAD LASHKARI
مطار أربيل الدولي
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أعادت السلطات في إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، فتح مطار أربيل الدولي بعد استهدافه بقصف صاروخي الليلة الماضية.

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وقال مدير مطار أربيل أحمد هوشيار في مؤتمر صحفي، إن "ثلاثة صواريخ سقطت الليلة الماضية بالقرب من سياج مطار أربيل الدولي، وسقط قتيل وخمسة جرحى من الشركات العاملة مع القوات الدولية".

وأضاف: "أغلقنا المطار من الساعة العاشرة من مساء الليلة الماضية، إلى الساعة الـ12 من صباح اليوم للحفاظ على سلامة المسافرين والخطوط الجوية العاملة في المطار".


المصدر: RT

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