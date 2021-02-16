سلطات كردستان العراق تكشف تفاصيل جديدة عن قصف مطار أربيل

كشفت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء تفاصيل جديدة عن القصف الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل الدولي الليلة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "في هجوم الليلة الماضية أصابت عدة صواريخ مطار أربيل الدولي والعديد من الأحياء السكنية في المحافظة، أودت بحياة شخص واحد وإصابة ثمانية آخرين بينهم خمسة في المطار وثلاثة في المدينة، فضلا عن إلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل والمصالح التجارية".

وأضافت، أن "قوات مكافحة الإرهاب والآسايش (الأمن) والشرطة، بدأت تحقيقا فوريا، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، تم العثور على سيارة من طراز (كيا) بين أربيل والكوير تحمل عدة صواريخ".

وأشارت إلى أن "هجوم الليلة الماضية نفذ بذات الآلية والأسلوب والسلوك اللاتي استخدمن في الهجوم السابق على مطار أربيل الدولي".

وأكدت وزارة داخلية الإقليم، أن "التحقيقات لا تزال متواصلة للكشف عن مرتكبي الهجوم، وجميع المتورطين فيه سيتم فضحهم وسينالون جزاءهم العادل".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا في العراق، بسقوط قذائف هاون في محيط مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق.

وفي سبتمبر الماضي تعرض مطار أربيل إلى قصف بقذائف الهاون، واتهمت قيادات كردية آنذاك الحشد الشعبي بالوقوف وراء العملية.

المصدر: RT