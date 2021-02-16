ليبيا.. وصول المنفي إلى طرابلس في أول زيارة له

وصل محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى العاصمة الليبية طرابلس، لأول مرة منذ توليه منصبه.

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وقد أقلعت الطائرة الخاصة للمنفي من مطار مدينة طبرق واتجهت نحو مطار معيتيقة الدولي في مدينة طرابلس.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات شملت مدن بنغازي والبيضاء وطبرق شرقي البلاد.

وانتخب ملتقى الحوار السياسي المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي الجديد، وعبد الله اللافي وموسى الكوني عضوين بالمجلس.

كما انتخب عبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة، التي من المقرر أن تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

المصدر: RT