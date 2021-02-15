ليبيا.. المنفي يبدأ أول زيارة رسمية إلى طرابلس غدا

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أن الأخير سيبدأ غدا الثلاثاء أول زيارة رسمية إلى العاصمة طرابلس بعد توليه رئاسة المجلس.

ويختتم المنفي اليوم زيارة إلى المنطقة الشرقية بدأها بمدينة بنغازي الخميس الماضي، شملت مدينتي طبرق والبيضاء، حيث أجرى لقاءات مع قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، كما التقى عددا من أعضاء مجلس النواب وشيوخ القبائل.

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وانتخب ملتقى الحوار السياسي المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي الجديد، وعبد الله اللافي وموسى الكوني عضوين بالمجلس.

كما انتخب عبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة، التي من المقرر أن تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

المصدر: "بوابة الوسط"