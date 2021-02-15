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ظريف وآل ثاني يبحثان جهود قطر في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة

أخبار العالم العربي

ظريف وآل ثاني يبحثان جهود قطر في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة
ar.irna.ir/news
اجتماع وزيري الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران
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بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، الاثنين، في طهران عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأعلن آل ثاني الأربعاء الماضي، عن "استعداد بلاده لدعم العملية السياسية والدبلوماسية من أجل عودة إيران وأمريكا إلى الاتفاق النووي وخفض التوترات الإقليمية".

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، ردا على سؤال بشأن جهود قطر لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة: "نحن نرحب بهذه المساعدة.. قطر هي من أصدقاء إيران الإقليميين وهناك مشاورات وثيقة بين البلدين على مختلف المستويات".

المصدر: "إرنا"

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