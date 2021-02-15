سعيد للمبعوث الأممي: نجاح مهمتكم في ليبيا هو نجاح لتونس والمنطقة

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ثقته بنجاح مهام يان كوبيتش مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مشددا على أن "نجاح مهمة الأمم المتحدة في ليبيا هو نجاح لليبيا ولتونس ولكامل المنطقة".

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وأشار سعيد خلال استقباله كوبيتش بقصر قرطاج إلى أن ليبيا مقبلة على مرحلة جديدة من تاريخها، على إثر الاتفاقات السياسية الأخيرة والشروع في مسار الانتقال من شرعية دولية مؤقتة إلى شرعية داخلية دائمة.

كما أعرب عن انفتاح تونس واستعدادها لوضع كل إمكانياتها للمساهمة في إنجاح هذه المرحلة، انطلاقا من الروابط الأخوية المتميزة التي تجمع الشعبين التونسي والليبي.

من جانبه كوبيتش ثمن دور تونس ومساهمتها القيمة في بلوغ التوافقات السياسية الأخيرة في ليبيا لا سيما عبر احتضانها ملتقى الحوار السياسي الليبي الأول في نوفمبر 2020.

وأكد استعداده لمواصلة التشاور والتنسيق مع تونس والاستفادة من خبراتها وتجربتها، من أجل بلوغ حل سياسي نهائي للأزمة الراهنة بما يحفظ وحدة ليبيا واستقرارها.

المصدر: موزاييك