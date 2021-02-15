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الحوثيون يعلنون استهداف مطاري جدة وأبها في السعودية و"توقف المطارين لساعتين"

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الحوثيون يعلنون استهداف مطاري جدة وأبها في السعودية و
Reuters Khaled Abdullah
آلية وعناصر تابعة للحوثيين
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أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، اليوم الاثنين، استهداف مطاري جدة وأبها في السعودية، بطائرات مسيرة، مشيرة إلى "توقف المطارين لساعتين".

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وقال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية، يحيى سريع: "بفضل الله وكرمه، سلاح الجو المسير ينفذ هجوما جويا على مطاري جدة وأبها الدوليين صباح اليوم الاثنين، بطائرتي صماد 3 وقاصف 2k"، لافتا إلى أن "الإصابة كانت دقيقة، ونتج عنها توقف المطارين لساعتين متتاليتين".

وأضاف: "تأتي هذه العمليات في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان العسكري وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني".

المصدر: RT

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