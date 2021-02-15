الحوثيون يعلنون استهداف مطاري جدة وأبها في السعودية و"توقف المطارين لساعتين"

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، اليوم الاثنين، استهداف مطاري جدة وأبها في السعودية، بطائرات مسيرة، مشيرة إلى "توقف المطارين لساعتين".

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وقال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية، يحيى سريع: "بفضل الله وكرمه، سلاح الجو المسير ينفذ هجوما جويا على مطاري جدة وأبها الدوليين صباح اليوم الاثنين، بطائرتي صماد 3 وقاصف 2k"، لافتا إلى أن "الإصابة كانت دقيقة، ونتج عنها توقف المطارين لساعتين متتاليتين".

وأضاف: "تأتي هذه العمليات في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان العسكري وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني".

بفضل الله وكرمه سلاح الجو المسير ينفذ هجوما جويا على مطاري جدة وأبها الدوليين صباح اليوم الاثنين بطائرتي صماد3 وقاصف2k وكانت الإصابة دقيقة نتج عنها توقف المطارين لساعتين متتاليتين.

تأتي هذه العمليات في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان العسكري وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني. — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 15, 2021

المصدر: RT