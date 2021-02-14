الحوثيون يعلنون عن قصفهم مطار أبها في السعودية للمرة الرابعة خلال أسبوع

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية اليوم الأحد عن شنها رابع هجوم بطائرات مسيرة خلال أقل من أسبوع على مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية.

وكتب المتحدث باسم قوات الجماعة، يحيى سريع، على حسابه في "تويتر" أن الهجوم الجديد على المطار السعودي نفذ بعد ظهر اليوم بطائرتين مسيرتين من طراز "صماد 3" و"قاصف 2k"، مضيفا: "كانت الإصابة دقيقة".

سلاح الجو المسير يتمكن بفضل الله من استهداف مطار أبها الدولي بعد ظهر اليوم الأحد بطائرتين نوع صماد 3 وقاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة. — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 14, 2021

وشدد المسؤول الحوثي على أن الهجوم يأتي "في إطار الرد الطبيعي والمشروع على تصعيد العدوان الجوي وحصاره الشامل على بلدنا"، وحث جميع المواطنين المدنيين على "الابتعاد عن المطارات والمواقع التي تستخدم لأغراض عسكرية".

من جانبه، أكد التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون نحو خميس مشيط جنوب غربي البلاد، واصفا هجمات الجماعة الأخيرة على المملكة بـ "المحاولات الإرهابية للطائرات بدون طيار ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان".

#التحالف: اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخخة أطلقت تجاه #خميس_مشيط من قبل الميليشيا الحوثية #الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) February 14, 2021

وسبق أن أعلن كلا الطرفين عن شن الحوثيين هجمات على مطار أبها بطائرات مسيرة أمس السبت والجمعة والأربعاء من الأسبوع الجاري.

وتسبب الهجوم الأول باندلاع حريق في طائرة مدنية بالمطار.

المصدر: RT + الإخبارية السعودية