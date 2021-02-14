 
مباشر

سفير العراق بالفاتيكان: السيستاني والبابا فرنسيس سيوقعان وثيقة "الأخوة الإنسانية"

أخبار العالم العربي

سفير العراق بالفاتيكان: السيستاني والبابا فرنسيس سيوقعان وثيقة
AFP AFP+Reuters
آية الله علي السيستاني والبابا فرنسيس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/prq2

رجح سفير العراق لدى الفاتيكان، رحمن العامري، توقيع وثيقة لـ"الأخوة الإنسانية" بين المرجع الشيعي علي السيستاني، والبابا فرنسيس، خلال زيارته المرتقبة إلى العراق.

إقرأ المزيد
الفاتيكان يؤكد أن البابا سيلتقي السيستاني في العراق
الفاتيكان يؤكد أن البابا سيلتقي السيستاني في العراق

ونقل موقع قناة "السومرية" العراقية عن العامري قوله، اليوم الأحد، إن "الرسالة الكبيرة التي تتضمنها زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق هي دعم سبل الحوار بين الأديان، إذ يرغب البابا في تعزيز الحوار والعيش المشترك بين جميع المكونات الدينية، سواء بين الكنائس، أو من خلال العلاقات الإسلامية المسيحية".

وأضاف الدبلوماسي أن "البابا فرنسيس سيعقد لقاء خاصا مع المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، لبحث قضايا الحد من التطرف ونبذ الكراهية وإشاعة قيم السلام ومؤازرة سكان المناطق المحررة بسبب المصاعب التي واجهتهم، خاصة سكان سهل نينوى والموصل والمدن المجاورة، الذين تم تهجيرهم في أعقاب الأعمال الإرهابية التي نفذتها عناصر داعش في ذلك الوقت".

إقرأ المزيد
وفد من الفاتيكان يصل إلى النجف تمهيدا لزيارة البابا
وفد من الفاتيكان يصل إلى النجف تمهيدا لزيارة البابا

وبشأن الدفع بعجلة التشاور السياسي في العراق، بين العامري أن "البابا فرنسيس سيوجه رسالة للسعي وراء مسارات السلام والحوار والأخوة والتعاون البناء بين مختلف السياسيين في العراق من أجل إعادة بناء الثقة ولإعادة روح الأمل لدى جميع العراقيين، وخاصة الشباب، بعد سنوات من الحروب القاسية والمريرة ضد الجماعات الإرهابية".

المصدر: السومرية نيوز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا