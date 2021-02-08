الفاتيكان يؤكد أن البابا سيلتقي السيستاني في العراق

أكد الفاتيكان اليوم الإثنين أن البابا فرنسيس سيعقد لقاء في العراق مع المرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني، بمناسبة زيارته التاريخية إلى هذا البلد المرتقبة من 5 إلى 8 مارس.

وبحسب البرنامج الرسمي للزيارة الذي نشره الفاتيكان الإثنين، فإن البابا سيستقل الطائرة صباح 6 مارس للتوجه إلى مدينة النجف المقدسة في جنوب بغداد لزيارة آية الله السيستاني.

وكان الكاردينال لويس رافاييل ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق، أعلن في الآونة الأخيرة عن هذا اللقاء الذي تم التفاوض عليه بين الطرفين.

وتشمل زيارة البابا بغداد والموصل ومدينة أور الأثرية مسقط رأس النبي ابراهيم. حيث سيقيم في بغداد قداسا في كنيسة سيدة النجاة التي تعرضت لهجوم في عام 2010 أدى الى مقتل عشرات من المصلين.

وسيسافر إلى الموصل ومنطقة سهل نينوى المحيطة بها التي سيطر عليها تنظيم "داعش" في 2014، وسيزور مدينة إربيل حيث سيقيم قداسا في كبرى مدن إقليم كردستان الذي لجأ إليه عدد كبير من المسيحيين بعد هجمات "داعش" على بلداتهم وقراهم.

يذكر أن آية الله علي السيستاني، البالغ من العمر 90 عاما، لا يظهر علنا ونادرا ما يستقبل الزوار وغالبا ما يلقي خطبة الصلاة أحد ممثليه.

المصدر: "أ ف ب"