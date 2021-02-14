مصر تستورد من اليابان جهازا لتطهير الهواء من الفيروسات

تسلمت مصر قبل يومين شحنة أولى من نحو 20 ألف جهاز ياباني لتطهير الجو من الفيروسات، بما فيها فيروس كورونا المستجد، وفق ما قاله رجل الأعمال تامر وجيه في قناة تلفزيون "آم بي سي مصر"

وأوضح وجيه أن الجهاز الجديد الذي تورده الشركة اليابانية "كالتك" سيوزع على مختلف المحافظات المصرية والهيئات العامة كالمستشفيات والمصارف والمؤسسات الاقتصادية في أول استخدام للجهاز الياباني خارج حدود اليابان على حد قوله.

جهاز تطهير الهواء من الفيروسات المستورَد يغطي مساحة تُقدر بـ 40 إلى 50 مترا مربعا، وهو قابل للتنظيف كل 6 أشهر على أن يتم تغييره كل 5 سنوات. وقد تم اختباره بنجاح في أحد المستشفيات المصرية وفي "مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة".

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المصدر: قناة تلفزيون "آم بي سي"/مصر/صحيفة "الوطن" الإلكترونية المصرية