مصر تعلن العمل على تصنيع 35 قمرا صناعيا

أكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، محمد القوصي، أن مصر تعمل الآن على مشروع مهم، يتعلق ببناء 35 قمرا صناعيا تعليميا.

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وقال خلال ندوة علمية نظمتها وكالة الإمارات للفضاء، إن هذه الأقمار يستفيد منها الطلبة والمختصون والمهندسون من أجل منحهم الفرصة للتعلم والبرمجة، والتحكم بهذه الأقمار، في إطار سعي مصر للتوسع العلمي والتكنولوجي في مجالات وأنشطة الفضاء.

وأوضح خلال الندوة التي نظمت قبل ساعات من دخول "مسبار الأمل" الإماراتي إلى مدار المريخ، أن مصر تدعو الإمارات للاستفادة من القمر التعليمي عبر تعاون مشترك بين البلدين، مشيرا إلى أن مصر بكل خبراتها في مجال الفضاء والأقمار الصناعية تنظر بإعجاب وتقدير كبيرين إلى النموذج الإماراتي في صناعة التغيير الإيجابي في العالم العربي، معتبرا الإمارات نموذجا ملهما للعرب، مشيدا بمهمة مسبار الأمل والأهداف العلمية العالمية النبيلة التي حققها للبشرية.

المصدر: الشروق