تبون سيحل البرلمان الجزائري في غضون أيام ويدعو لانتخابات تشريعية مبكرة

يستعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لحل البرلمان قريبا والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة حسبما أعلنه اليوم الأحد رئيس حزب ومرشح سابق للانتخابات الرئاسية الأخيرة في الجزائر.

وقال عبد العزيز بلعيد، الذي يقود حزب "جبهة المستقبل"، في حديثه إلى القناة التلفزيونية الجزائرية "الشروق نيوز"، إن الرئيس تبون، حسبما ما فهمه بعد لقائه به أمس السبت، "يستعد لإصدار قرار حل البرلمان خلال الأيام القادمة" وإن قرار الحل قد يعلن قبل يوم 18 فبراير الجاري الموافق لـ "اليوم الوطني للشهيد".

وسبق هذا الإعلان بشأن حل البرلمان عدة لقاءات بين رئيس الجمهورية ورؤساء أحزاب من بينها حزب عبد العزيز بلعيد وحزب "حركة البناء الوطني" الذي يرأسه عبد القادر بن قرينة وهو وزير سابق ومرشح سابق في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها عبد المجيد تبون. وقال بن قرينة إن من محاور محادثاته مع رئيس الجمهورية "الدعوة لانتخابات برلمانية مسبقة مع حل المجلس الشعبي الوطني في الأيام القادمة".

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رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل كل من رئيس حركة البناء الوطني السيد عبد القادر بن قرينة، ورئيس جبهة المستقبل السيد عبد العزيز بلعيد، ورئيس حزب جيل جديد السيد سفيان جيلالي — Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) February 13, 2021

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية/صحيفة "الشروق" الجزائرية