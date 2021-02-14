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توقعات بموافقة إسرائيلية خلال أيام على نقل لقاحات كورونا إلى غزة

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توقعات بموافقة إسرائيلية خلال أيام على نقل لقاحات كورونا إلى غزة
Reuters
مستشفى في شمال غزة
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه من المرتقب أن توافق السلطات الإسرائيلية وتساعد في نقل عشرات آلاف جرعات لقاح كورونا إلى قطاع غزة.

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ولفت موقع "والا" الإسرائيلي إلى أن مسؤولي السلطة الفلسطينية اتصلوا بمسؤولي الأمن الإسرائيليين للموافقة والمساعدة على نقل اللقاحات، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يوافق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي ووزير الدفاع بني غانتس في الأيام المقبلة على الطلب.

ويأتي القرار المرتقب على خلفية التماس تقدمت به عائلة الجندي الأسير هدار غولدين، يطالب إسرائيل بعدم نقل اللقاحات إلى غزة حتى تتم إعادة جثث الجنود والمدنيين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة  "حماس".

والطلب الذي أرسل إلى إسرائيل قبل أيام يشير إلى لقاحات اشترتها السلطة الفلسطينية بأموالها أو لقاحات تلقتها كتبرع من منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي وروسيا.

وقال مسؤولون كبار معنيون بالتفاصيل إن "إسرائيل وافقت وساعدت خلال موجات كورونا المختلفة على نقل معدات طبية إلى مستشفيات في قطاع غزة"، وأضافوا أن "لقاحات كورونا لا تختلف عن لقاحات الإنفلونزا والعقاقير العادية".

 

المصدر : والا+ معا

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