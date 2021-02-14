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مصر.. وفاة قائد معركة "رأس العش" عام 1967 ضد إسرائيل

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مصر.. وفاة قائد معركة
elwatannews.com
اللواء الراحل فتحي عبد الله قائد معركة "رأس العش"
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توفي ليلة السبت، اللواء المصري المتقاعد فتحي عبد الله، قائد وبطل معركة رأس العش التاريخية، التي قاد فيها سرية الصاعقة لمواجهة الجيش الإسرائيلي في 30 يونيو 1967.

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وشغل اللواء الراحل فتحي عبد الله، منصب قائد "سرية الصاعقة" التي خاضت معركة "رأس العش" في 30 يونيو 1967، وهي المعركة التي نجحت فيها قوة مكونة من 30 مقاتلا من الجيش المصري في صد العدوان الإسرائيلي على مدينة بور فؤاد، والتي ظلت بسبب المعركة غير محتلة حتى حرب التحرير في 6 أكتوبر 1973.

وتعد معركة "رأس العش"، إحدى أبرز المعارك التاريخية في فترة حرب الاستنزاف ما بين عامي 1967 و 1973.

المصدر: الوطن

 

 

 

 

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