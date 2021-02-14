الصدر حول زيارة البابا للعراق: قلوبنا قبل أبوابنا مفتوحة له

رحب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، بزيارة البابا فرنسيس المرتقبة في مارس المقبل إلى العراق، وقال إن "زيارته للعراق مرحب بها وقلوبنا قبل أبوابنا مفتوحة له".

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وفي منشور له عبر "تويتر" باللغتين العربية والإنجليزية، كتب الصدر، أنه "وصلني أن هناك بعض المعارضين لزيارة البابا إلى العراق. إن الانفتاح على الأديان أمر مستحسن وزيارته للعراق مرحب بها وقلوبنا قبل أبوابنا مفتوحة له".



وأضاف الصدر أن "النجف عاصمة الأديان، فمرحبا به كمحب للسلام".

وكان الفاتيكان أعلن بوقت سابق برنامج زيارة البابا فرنسيس إلى العراق، التي تبدأ في الخامس من مارس 2021 وتستمر 3 أيام، حيث سيزور بغداد ومدينة أور الأثرية وأربيل والموصل وقرقوش، والنجف.

المصدر: RT