مصر.. الموافقة على مد إجازة نصف العام الدراسي
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
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وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في مصر على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الثاني، وإجراء الامتحانات المؤجلة من الفصل الأول.
ومن المقرر أن يعلن كل من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.
ناصر حاتم ـ القاهرة
المصدر: RT