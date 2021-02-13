 
مباشر

مصر.. الموافقة على مد إجازة نصف العام الدراسي

أخبار العالم العربي

مصر.. الموافقة على مد إجازة نصف العام الدراسي
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
العاصمة المصرية القاهرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/prm7

وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في مصر على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الثاني، وإجراء الامتحانات المؤجلة من الفصل الأول.

ومن المقرر أن يعلن كل من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

إقرأ المزيد
مصر.. استخراج جثة متوفي بكورونا من القبر بسبب خطأ
مصر.. استخراج جثة متوفي بكورونا من القبر بسبب خطأ

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا