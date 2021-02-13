المغرب.. ضبط 4 أطنان من المخدرات بمنطقة حدودية

تمكنت العناصر الأمنية التابعة لمنطقة السعيدية في المغرب من ضبط 4 أطنان و55 كغ من مخدر "الشيرا"، على متن سيارة على الشريط الساحلي شمال شرقي البلاد على الحدود مع الجزائر.

وأشار بيان للمديرية العامة للأمن الوطني إلى أن "المصالح الأمنية بالسعيدية، تمكنت من ضبط سيارة خاصة بلوحات مزورة، وعلى متنها 120 رزمة من مخدر الشيرا، بلغ وزنها الإجمالي 4 أطنان و55 كيلوغراما، وأنها تمكنت من القبض على عدد من الأشخاص المشتبه في ارتباطهم بالعملية".

وأضاف: "تم إيداع الموقوفين الحجز المؤقت لحين عرضهم على الجهات المختصة، فيما تم الاحتفاظ بموقوف قاصر تحت تدبير المراقبة".

وأشار المصدر، إلى أن "العملية الأمنية تندرج في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية".

المصدر: "العمق المغربي"