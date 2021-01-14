المغرب.. ضبط نحو 5 أطنان من الحشيش

تمكن الأمن المغربي بمدينة الناظور شمال شرق البلاد يومي الأربعاء والخميس من إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات وضبط 4 أطنان و762 كغ من مخدر الشيرا (الحشيش).

وذكر بيان للمديرية العامة للامن الوطني المغربي أنه تم ضبط هذه الشحنات الكبيرة من المخدرات في عمليتين متواليتين، الأولى جرى تنفيذها بمنطقة أولاد أمغار الكائنة بإقليم الدريوش، وأسفرت عن حجز 70 رزمة من مخدر الشيرا بلغ وزنها الإجمالي طنين و552 كيلوغراما، فيما تم تنفيذ العملية الثانية بدوار تيزغا أجدير بالمنطقة نفسها ومكنت من حجز 67 رزمة إضافية بلغ وزنها طنين و210 كيلوغرامات، ليصل مجموع الشحنات المحجوزة إلى 4 أطنان و762 كيلوغراما من المخدرات.

وأضاف المصدر أن عمليات التفتيش المنجزة على هامش هذه العمليات الأمنية أسفرت عن حجز معدات وآليات لوجيستية تدخل في التهريب الدولي للمخدرات، تتمثل في 5 سيارات ودراجة نارية وقارب مطاطي ومحركين بحريين.

وأكدت المديرية أن قوات الأمن تمكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 17 سنة، يشتبه في ارتباطه بهذا النشاط الإجرامي.

وأشار البيان إلى أن العمليات الأمنية المشتركة بين الشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة تتواصل لتحديد باقي المتورطين.

المصدر: وسائل إعلام مغربية