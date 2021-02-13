مصر.. خبير يدعو إلى الاستعداد لموجة برد هي الأشد منذ سنوات

حذر محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة بوزارة الزراعة المصرية من تدن حاد لدرجات الحرارة قريبا مصحوبا بأمطار غزيرة وثلوج في مصر وعدة بلدان عربية مجاورة.

وأكد أن هذه الموجة من البرد، الأشد منذ سنوات طويلة، ستحدث من يوم 16 إلى 18 فبراير الجاري، ويرجح أن تتساقط خلالها الثلوج على العاصمة المصرية "القاهرة وفي جنوب الجيزة وأقصى جنوب الدلتا".

ويمتد الانخفاض في درجات الحرارة صباح الأربعاء المقبل ليلامس 4 درجات وأقل بمناطق الصعيد كلها ليلاً وتكون ما بين 6 - 8 درجات بالنهار في مشهد غريب جدا على طقس الصعيد، وتستمر الأمطار في الهطول على مناطق شمال الجمهورية وكامل الدلتا والقاهرة ومدن القناة وسيناء وتصل إلى شمال الصعيد بني سويف والمنيا، وسوف تسقط الثلوج ولأول مرة على مناطق كبيرة من شرق الجمهورية وعلى القاهرة وجنوب الجيزة وأقصى جنوب الدلتا مترافقا معها الأمطار ومتوقع تساقط للثلوج على شرق القاهرة ومرتفعات خليج السويس ومرتفعات وسط وجنوب سيناء.

ودعا المصريين إلى الاستعداد بما يكفي لهذه الحالة الطارئة التي تبدأ فجر الثلاثاء لتفادي وقوع حوادث وخسائر.

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المصدر: صحيفة "الوطن" الإلكترونية المصرية/صحيفة "فيتو" المصرية